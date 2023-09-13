



عار التاريخ …

أرجو أن تنتبه الحواضن المجتمعية للتمرد على امتداد الجغرافيا أن ما حدث في عاصمة السودان المثلثة منذ 15 أبريل 2023م ليس نصرا ولن يكون لأنهم أضمروا ولسنوات حربا مجتمعية لم تكن تتوقعها مجتمعات العاصمة كما أنهم لم يدخلوها زحفا ومواجهة وما سيظل يتراكم في النفوس ألما وخيبة ليس فقط ما حدث بل التبجح المستمر بما يظنونه انتصارات واقتحامات هنا وهناك وهي في الحقيقة هزيمة وعار تاريخي بمعايير أخلاقيات الحروب وأخلاق العرب.

#كمال_حامد 👓