شرطة ولاية الجزيرة (مباحث شرطة محلية مدني الكبرى ) تضبط أخطر مروج للمخدرات – صورة

تمكنت فرعية مباحث شرطة محلية مدني الكبرى من توقيف “أخطر مروج للمخدرات ” بوسط المدينة من أصحاب السوابق في تجارة وترويج المخدرات وضبطت بحوزته ١٢٠ صباع حشيش أفغاني “نيوتيلا ١٠جرام” وعدد ٧٨ راس بنقو و٩٥ قط معدة للتوزيع.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة * بأنه وفي عملية مداهمة نوعية وبعد توفر معلومات حول وجود المدعو (غ ع م) بمنزله وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات تمت المداهمة بقيادة ضابط .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان