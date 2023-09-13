اعذرنا ياهاشم صديق.. انهم لايعرفون السودان.. صورة وهو يحمل على (ظهر كارو)





اعذرنا ياهاشم صديق.. انهم لايعرفون السودان..

الصورة تجسيد حقيقي لانهيار منظومة الاخلاق والانسانية وانتهاء وطن اسمه السودان، لم تترك الحرب فيه كبير مع بلطجة الدعامة الاوغاد الذين لايعرفون كبار البلد ولا رموزها ممن شكلوا وجدان السودانيين واصبحوا روافدا لثقافتهم وركائزا لتاريخهم الانساني..

من يصدق ان يحمل الحبيب المبدع هاشم صديق شاعر الملحمة لتلقى العلاج على (ظهر كارو) ، وقد ظل ومازال ينتظر ( فجر الخلاصزحاضر) , لم يشفع له (كلام للحلوة)، ولا ضحكها الذى (شرح قلب السماء ، ولون سحاب كل الفضاء ، وهز وتر الازمنة..)

من يصدق ان هاشم صديق ب(جلالة شعره) يتم اجلاءه على (ظهر كارو) ، وهو الذى كتب ( حاجة فيك تقطع نفس خيل القصايد تشده اجراس المعابد..توهتني وجننتني وجننت حرف الكلام وبرضو ادتني السلام)..

ياهاشم: ( ياريتني لو اقدر اقول فيك الكلام الما انكتب واجلي النقاطع بالدهب وافرد صباح عمرك وشاح يمسح عذاب عمري المسطر باللهب).. ياالله .. انه شاعر مننا وفينا (اسمى هاشم وامي امنة ابوي ميت وكان خدرجي ومرة صاحب قهوة فى ركن الوزارة بيتنا طين واقع مشقق ولنا حال الطين يحنن بتلقى شان نلقى الزبالة)..

كفارة ياهاشم … ربنا يديك الصحة والعافية..

ويشفي البلد من سرطان الدعم السريع..

ولاحول ولاقوة الا بالله..

محمد عبدالقادر

