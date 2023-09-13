🔴 مكتب كباشي يوضح أن سيادته لم يتواصل على الإطلاق مع اي شخص في ما يتعلق بموضوع ابنة طه اسحق





تواصل معي مكتب السيد الفريق أول كباشي موضحاً أن سيادته لم يتواصل على الإطلاق مع اي شخص في ما يتعلق بموضوع ابنة طه اسحق وأن طه ليس له أي تواصل على اي مستوى مع السيد الفريق الأول..

لذلك ومن باب المهنية والأمانة وعهدنا بأن نكون صادقين أعتزر للفريق اول كباشي بأننا إنسقنا وراء كذبة وتلفيق المدعو طه اسحق الذي قصد من هذا الحديث أن يشق الصف ويهز ثقتنا في قياداتنا لكن هيهات ثم هيهات..

ولا نامت أعين العملاء والجبناء..

#ام_وضاح

