مستجدات مهمة في مجريات حرب السودان





– منذ يومين التقى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية/ عبد الحميد دبيبة أمير قطر في الدوحة لمناقشة الوضع في السودان، ودبيبة يمتلك تحالفات مع حفتر الحليف بالدرجة الثانية لحميدتي، وهو أمر مهم حيث يمكن أن يدفع هذا اللقاء بتقليل الدعم العسكري الوارد لميليشيا الدعم السريع من ليبيا.

– بعد رحلة رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي/محمد إدريس ديبي إلى أبوظبي، شهد مطار امجرس -الذي يُعتقد بأنه يمد الميليشيا بالامداد العسكري- عدة رحلات، وربما تكون هذه الإمدادات محاولة لتعويض نقص إمداد الميليشيا من أفريقيا الوسطى.

– تمكن الجيش منذ أسبوعين من إعداد كمين لإمدادات الدعم السريع في طريق بارا، وبالأمس واليوم وصل الجيش إلى بارا وامروابة مما يعني تأمين الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) لطرقها الشرقية والشمالية الأساسية مما يساعد في اضعاف الدعم العسكري الداخل للميليشيا وهو إنتصار حقيقي وكبير للجيش.

– من إفادات من بعض المحليين، مجموعات من قوات الدعم السريع التي كانت تتمركز في وضع هجومي حول مدينة نيالا بدأت في الإنسحاب وبدأ كثير من المرتزقة العودة لقراهم فيما يبدوا أنهم يأسوا من محاولة إسقاط المدينة.

– يواصل المرابطون في المدرعات الهجوم في اكتساب الأرض حول معسكرهم وتوسيع دائرة التأمين بصورة جيدة فيما يبدوا أن الميليشيا يئست من إسقاط المعسكر في الوقت الراهن وربما تغير وجهتها لمعسكر سلاح المهندسين أو تحاول الكرة في المدرعات مرة أخرى.

– تمكن الجيش من تسديد مجموعة من الضربات الجوية اليوم في الباقير لعناصر الميليشيا التي حاولت التقدم نحو الكاملين بالأمس.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

#الدعم_السريع_بدأ_الحرب

#حرب_السودان

أحمد خليفة

