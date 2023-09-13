رأي ومقالات

عائشة الماجدي: مثل هاشم صديق يُحمل في حدقات العيون ولكن لعن الله الجنجويد ومن عاونهم

2023/09/13
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

#قهر الله الجنجويد — الشاعر المناضل المحترم ( هاشم صديق ) صاحب أغنية النهاية
والله يؤلمني حد الوجع أن تكون عملية إجلاءك من حي بانت لمكان آمن لتلقي العلاج بهذه الصورة ..

هاشم صديق 1هاشم صديق
مثل هاشم صديق يُحمل في حدقات العيون ولكن لعن الله الجنجويد ومن عاونهم في خراب حياة الناس …

ولا يهمك يا أستاذ هاشم بكرة تشفي وبكرة تكون بصحة وعافية
وبكرة تضحك سماء الخرطوم صافية بأذن الله…
حقك علينا يابا 😰

عائشة الماجدي

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