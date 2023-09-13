منتخب البرازيل ينجو من كمين بيرو





مدد المنتخب البرازيلي بدايته القوية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وحقق انتصاره الثاني على التوالي مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء) في الجولة الثانية.

وأفلت (راقصو السامبا) من كمين التعادل مع مضيفتهم بيرو، حيث انتزع المدافع ماركينيوس الفوز للفريق بهدف في الدقيقة 90.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين على مدار 89 دقيقة كاملة، رغم مشاركة المنتخب البرازيلي في المباراة بمعظم نجومه، وعلى رأسهم هدافه التاريخي نيمار دا سيلفا.

وكان المنتخب البرازيلي استهل مسيرته في التصفيات بفوز كبير 5-1 على نظيره البوليفي.

وأحرز المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له في التصفيات بفوزه الثمين 2 / 1 على أوروجواي، التي تجمد رصيدها عند 3 نقاط من مباراتين.

وكان منتخب أوروجواي البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق أوجستين كانوبيو في الدقيقة 38.

ورد المنتخب الإكوادوري بهدفين سجلهما فيليكس توريس في الدقيقتين 45 و61.

كما حصد المنتخب الفنزويلي أول 3 نقاط له في التصفيات بفوزه الثمين على باراجواي بهدف نظيف سجله سالومون روندون من ضربة جزاء في نهاية المباراة، ليتجمد رصيد باراجواي عند نقطة واحدة من مباراتين.

وتعادل منتخبا تشيلي وكولومبيا سلبيا، ليرفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 4 نقاط، ويحصد منتخب تشيلي نقطته الأولى في التصفيات.

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