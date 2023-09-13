أمن أسوان يتمكن من السيطرة على مشاجرة تجددت بين عائلتين في قرية كشتمنة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة تجددت بين عائلتين في قرية كشتمنة غرب بنصر النوبة.

وتلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة يفيد بتجدد مشاجرة بين عائلتين في قرية كشتمنة غرب، مما أسفر عن إصابة شخص ونقله إلى مستشفى كوم أمبو.

وانتقلت قوات الأمن، إلى مكان تجدد المشاجرة، وتمكنت من السيطرة، وإعادة الهدوء إلى القرية.

وقبل أسبوعين، وقعت مشاجرة بين عائلتين بقرية كشتمنة غرب بنصر النوبة، أسفرت عن وفاة محمود عبد العزيز، ٢٢ سنة، وأودعت الجثة بمشرحة كوم أمبو.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى القرية، ونجحت في فرض سيطرتها على القرية، وإعادة الهدوء بعد فرض كردون أمني بمحيط القرية، والتزم جميع أهالي القرية منزلهم.

وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن المشاجرة وقعت منذ شهور بين العائلتين، وتجددت بسبب احتكاكات شباب العائلتين؛ ومما أدى إلى التشابك بالسنج والشوم وسقوط قتيل.

الشروق نيوز