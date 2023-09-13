أمطار متوقعة في ولايات البحر الاحمر، كسلا، الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، القضارف، سنار، النيل الازرق، كردفان الكبرى، نهر النيل، الخرطوم، القضارف، سنار، النيل الازرق، كردفان الكبرى





توقعت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها ليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة الكبرى ارتفاعا ملحوظا ظهر اليوم في معظم انحاء البلاد.. بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى انخفاضا طفيفا في معظم انحاء البلاد.

كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الاحمر، كسلا، الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، القضارف، سنار، النيل الازرق، كردفان الكبرى.

كما تنبأت بهطول امطار متوسطة الى غزيرة في اجزاء متفرقة من ولايات دارفور الكبرى . وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (46،6) درجة في ابوحمد وأدناها (21) في رشاد. وأعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (46) درجة، في ابوحمد وأدناها (20) درجة في مدينة زالنجي .