🔴 الاتصال بمحمد حمدان دقلو “حميدتي” غير متاح حاليا





“الاتصال المزعوم ..

جزر القمر هي احدى دول الايساف وكانت من أكثر الدول التي أتيحت لي زيارتها لدرجة انهم منحوني مشكورين تأشيرة دخول متعددة. تعرفت على هذه الدولة الصغيرة في حجمها والكبيرة بروعة شعبها وحكمة مسئوليها.

عندما قرأت المنشور الذي يتحدث عن اتصال تم من رئيس هذه الدولة بمحمد حمدان دقلو،( باعتبار جزر القمر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي)، كان من اليسير بالنسبة لي إجراء بعض الاتصالات لمعرفة حقيقة الخبر.

الموضوع ببساطة ان الرئيس اتصل بالسيد الفريق أول البرهان متحدثا معه حول عدة قضايا وبعدها حاول مكتب الرئيس الاتصال بمحمد حمدان دقلو وتم إخبارهم بأنه غير متاح حاليا ولكن يمكنهم التحدث مع من يمثله. وبالتالي لم تتم المحادثة بين الرئيس ودقلو وإنما تمت بين مكتب الرئيس ومكتب دقلو.

كمعلومة فقط، في العام 2008 شاركت سرية من القوات الخاصة السودانية في تحرير جزيرة انجوان من قبضة المتمرد العقيد محمد بكار الذي أراد فصل الجزيرة عن جزر القمر، وهم لا زالوا يحفظون للسودان هذا الفضل فالتحية لهم وللسيد الرئيس غزالي عثماني”

العميد ركن دكتور عثمان عباس – رئيس أركان قوات إيساف الأسبق