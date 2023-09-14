تقرير يوم الأربعاء: أسود المدرعات يلقنوا العدو درسا في البسالة والشجاعة اللامتناهية





تقرير المدرعات ٧مساء

اللواء بكراوي يزف البشرى

الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر

نصر من الله وفتح قريب

إستطاع أسود المدرعات يوم الأربعاء أن يلقنوا العدو درسا في البسالة والشجاعة اللامتناهية بعد أن صدوا هجومه على القطاع الجنوبي عبر موجتين مستخدما فيها عدد واحد دبابة T55 ومدرعة PTR وعدد ٢ مدرعة صرصر وعدد من العربات القتالية الهمر المدرعة (الأماراتية) وبوكلن لإستخدامه في هدم سور المدرعات الحصين وعدد من التاتشرات المجهزة بالثنائيات والرباعيات ثم أتى بخيله وخيلائه ومدمني الآيس والمخدرات بسحرهم الأسود إلا أن أبطال الدروع كانوا لهم حميعا بالمرصاد فقاتلوهم ودحروهم ثم طاردوهم وأسروا منهم عددا من الأسرى ودمروا لهم عرباتهم في معركة إستمرت حتى ما بعد صلاة المغرب ليتأكد للدعامة ومن يساندهم في الداخل والخارج أن المدرعات عصية عليهم مهما أجتهدوا وأنها مقبرة لهم …

تقبل الله الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى

الله أكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين ..

الله أكبر والعزة للشعب السوداني ..

الله أكبر والعزة للقوات المسلحة ..