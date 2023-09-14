🔴 الناظر ترك هو “قاهر فولكر”





اذا كان عبد الله ود جاد الله ناظر الكواهلة هو “كسار قلم مكميك”، فإن الناظر ترك، رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة هو “قاهر فولكر”.

للشرح: مكميك هو هارولد ماكمايكل، وكان إداريا استعماريا بريطانيا أغضب ناظر الكواهلة عبد الله ود جاد الله بكتابة قسمة ظالمة للأرض فقام عليه وكسر قلمه ورماه أرضا.

فولكر برتس هو مبعوث أممي راهن على كسر الصف الوطني وإضعاف السودان، أو بالأحرى خدعته قحت والمليشيا والدول التي تسندهم وأوهمته بقدرتهم على إسناده للنهاية، وطرده الناظر ترك.

مكي المغربي

