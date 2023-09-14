فولكر يقدم استقالته أمام العالم ويظهر كأنه المستقيل وليس السودان من رفضه





خروج فولكر من البعثة الأممية يونيتامس، مُنح صفقة خروج لائق ليلقي كلمته الأخيرة اليوم، ويقدم استقالته أمام العالم ويظهر كأنه المستقيل وليس السودان من رفضه. على أي حال ليس مهما الطريقة بل المهم أنه كشخص جزء رئيس من الأزمة قد ذهب بغير رجعة،

كانت كلمة ممثل السودان قوية وواضحة وخاطبت ذاكرة المجتمع الدولي تجاه سلوكيات مماثلة لما تقوم به المليشيا. مجهود وطني ممتاز، وكنت قد تكرمت وطلبت بأن نمنح فولكر تأشيرة سياحية مستقبلا، لكنني أسحب كلامي بسبب مسرحيته الرديئة

يتامى فولكر بيرتس. لا تحزنوا بصمت فبعض البكاء يفيد أحيانا، وهذا من أجل صحتكم كما تعلمون.

هشام عثمان الشواني

