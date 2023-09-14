قوات الدفاع المدني البحر الاحمر تنقذ أربعيني حاول الانتحار

استطاعت قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر ان تنقذ اربعيني حاول الانتحار .

وتعود تفاصيل الحادث الي ورود بلاغ بصعود احد الأشخاص الي سطح مبني تحت الإنشاء يتكون من عشرة طوابق وعلي الفور تحركت وحدة الإنقاذ البري بقيادة الرائد شرطة تيسير خميس انجلو واستطاع التعامل مع الموقف بكل احترافيه بمشاركة افراد من المباحث والاستخبارات والشرطة العسكرية السيطرة علي المتهم وعملية انزال دقيقة له عبر السلالم حتي الطابق الارضي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشير متابعات (المكتب الصحفي للشرطة )ان عملية الإنقاذ تمت بسلام رغم الضظ النفسي الذي استمر قرابة الساعه والنصف حيث تم تقسيم تيم الإنقاذ الي مجموعتين مجموعة للتفاوض واخري للعمل الفني المتبع للتعامل مع متطلبات الإنقاذ من فتح الشارع والتعامل وفق معطيات الموقف.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان