بمشاركة جنوب السودان.. الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: “نعمل على تطوير قمر التنمية الأفريقي”





شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في الحفل الذي نظمه المركز الثقافي الصيني اليوم بعنوان «احلامي في الفضاء»، للتواصل بين رواد الفضاء الصينيين وللشباب المصري والإفريقي.وقال صدقي، إنه سعيد بالمشاركة في الحفل ويتوقع أن تساهم مشاركة الناشئ الحديث من المصريين والأفارقة في الأنشطة المتعلقة بالفضاء في تعزيز وتوسيع التعاون المصري/الصيني مع إفريقيا والشرق الأوسط وتحقيق استفادة كبيرة من الاستثمار الضخم في بناء أسس قوية لتكنولوجيا الفضاء في مصر، وذلك ضمن إطار الشراكة والصداقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والصين، حيث يشكل الفضاء جزءًا أساسيًا من مثل هذه الشراكة.

وأوضح أن الشراكة المصرية/الصينية، تحققت من خلال إنشاء وتشغيل مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AITC)، وهو أكبر مركز في إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، عمل الخبراء الصينيون خلال السنوات الثلاث الماضية مع مهندسو وكالة الفضاء المصرية على تطوير القمر الصناعي «مصر سات 2»، والذي تم اختباره بنجاح، وهو جاهز للإطلاق في ديسمبر 2023.

وأضاف، أن خلال هذا التعاون تم تدريب المهندسين المصريين على تصميم وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية من طراز ميني سات.

وأكد أن مصر تعمل حاليًا على تطوير قمر التنمية الأفريقي بالتعاون مع غانا وكينيا وأوغندا ونيجيريا وجنوب السودان، بالإضافة إلى ذلك، تعمل مع كينيا وأوغندا على كاميرا الاستشعار من البعد، والجاري وضعها على منصة بارتولوميو التي طورتها شركة إيرباص على محطة الفضاء الدولية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك، مع استضافة مقر الوكالة الأفريقية للفضاء على أراضي مدينة الفضاء المصرية، في زيادة مشاركة الناشئ الأفريقي.

المصري اليوم