فولكر بيريتس المبعوث الأممي السابق في السودان ينجح في إنجاز مهمته على أكمل وجه





نجح الالماني فولكر بيريتس المبعوث الأممي السابق في السودان في إنجاز مهمته على أكمل وجه، كما نجح في مهمته السابقة في سوريا والنتيجة تدمير بلدان المسلمين وجعلها دول ميليشيات وفوضى ومحاولة فرض أجندة خارجية على الشعوب، وبالتاكيد سيتم لاحقا إرساله في مهمة مماثلة في دولة مسلمة أخرى واذا وجد أرضا خصبا من الخلافات السياسية من الساسة واللهث وراء السلطة فقط وكراسي الحكم، كما هي في السودان وسوريا فسينجح أيضا في مهمته.

لكن الأهم ليس في استقالته. المهم أن الحكومة السودانية استطاعت أن تفرض إرادتها في جعله شخص غير مرغوب فيه، وأصر على قراره، واثلج الصدور واعطى احساس أن زمن ارسال مبعوثين في ثياب مستعمرين جدد لفرض إرادتهم دون ارادة الشعوب قد انتهى،

ونجحت الدبلوماسية السودانية بحكمة وحنكة سياسية في سحب البساط من تحت ارجله، بالرغم من ان هؤلاء المناديب يسلمون ملفات جاهزة ليأتي مندوب اخر ويستلم المهمة بنفس السياسات، لكنه عندما تكون الدولة حرة وذات ارادة، فالأمر بالتأكيد سيختلف، وسيكون المندوب الجديد حريصا أن لا يكرر سياسة سلفه حتى يؤدي مهامه بسلام، وسيحترم إرادة البلد وسيعلم جيدا أن البلد ليس هاملا ليتجاوز مهامه من مندوب أممي إلى وصي على البلد يتنقل فيه كما يشاء ويفعل ما يشاء.

د. عنتر حسن