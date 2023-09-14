فولكر بيريتس لن ينسي ثلاث محطات هامة في ختام رحلته البائسة في السودان





• لن ينسي فولكر بيريتس ثلاث محطات هامة في ختام رحلته البائسة في السودان ..

• المحطة الأولي مواكب الكرامة التي ستلاحقه طوال بقية عمره .. مواكب الكرامة دقت عدة مسامير في نعش فولكر لأنها نقلت بلسان الفعل لا بكثير القول أنه رجل غير مرغوب فيه بأمر القلب النابض للشعب السوداني ..

• المحطة الثانية (شُلّة) الاتفاق الإطاري التي أدخلت فولكر جحر ضب أزمات متلاحقة إنتهي بها المطاف إلي تدمير طموح بيريتس الذي كان يطمح أن يكون أميناً عاماً للأمم المتحدة حال إنجازه مشروع حل سياسي للأزمة السودانية .

• المحطة الثالثة هي بعض ضعاف النفوس من السياسيين والإعلاميين السودانيين الذين كان فولكر يدفع لهم بانتظام رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية من مكتبه بضاحية المنشية بالخرطوم ..

• المؤسف حقاً أن فولكر لم يكن حريصاً علي إعدام لستة أسماء المرتزقة لديه لأنه يراها شفافية في التعامل مع أموال الأمم المتحدة بينما هي عندنا عمالة بالثابتة !!

• وداعاً فولكر ..تباً لعملاء الداخل .. ميتة وخراب ديار !!

عبد الماجد عبد الحميد

