عائشة الماجدي تكشف أسرار من بيت الكلاوي





بعد أن تواصل فولكر بالثلاثي بابكر فيصل وطه عثمان وياسر عرمان قبل يومين من تنحيه وأخطرهم بأن رئاسة المجلس أخطرته أن من صميم عمل رئيس البعثة أن يكون موجود بالسودان وأن فولكر غير مقبول بدخوله وطالبوه بالتنحي

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فولكر في إجتماعه الإسفيري مع الثلاثي أعلاه أكد لهم أن من يأتي بعده سوف يُسير علي نفس السيستم المرسوم له بضغط علي العساكر وإكمال مهمة الإطاري التي أوردت السودان الي محرقة الحرب وتشتيت أهله وسرق ممتلكاته وإغتصاب سيداته ..

بعد الأحتماع سرب عرمان وبابكر الإجتماع لقياداتهم الوسيطه بعدم اليأس وأرسلوا لهم تطمئنات لإنزالها علي بقيه القحاتة والتُبع من البقية …

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ولكن لم ينتبهوا قيادات قحت أن الذي يأتي خليفة لفولكر اي مبعوث جديد سوف يعامله السودان معاملة السفراء بإرسال أوراقه للأعتماد أولاً ومن ثم يتعامل هو بإحترام لسيادة السودان وأن ساق خط سلفه سوف يطرد ويبعد ويمنع من دخول السودان كما حدث لفولكر …

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وعلي صعيد أخر —-

يعمل القيادي ود الفكي ب ( كينيا ) هذه الأيام بإنشاء مركز إعلامي ضخم جدًا بتغطية من صلاح مناع وتمويل من القوني

لإدارة الأمر إعلامية علي نفس خطة الشركة الإعلامية التي أنشأها في الماضي الرشيد سعيد أيام حكومة حمدوك ولم تنجح …

وتتواجد قيادات رجالية ( أيمن نمر ) أيضًا في القاهرة لدعم شغل الجندر ( النساء ) والمنظمات لأقامة ندوة في الأيام القادمة لتفعيل شعار ( لا للحرب ) للإحتهاد بإدانة الجيش والتغافل عن الإنتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع من إغتصابات نساء السودان التي أثبتتها المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ..

وخلاص

نكتب الباقي غدًا

جيش واحد شعب واحد

عائشة الماجدي