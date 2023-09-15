الكيزان بالدعم السريع سوء المنقلب وبئس المصير.. كشف بالأسماء





♦️المهندس/ حامد عبدالرحمن علي

يكتب 👇

الكيزان بالدعم السريع سوء المنقلب وبئس المصير

الجزء الثانى: ولاية شرق دارفور

🔘 نواصل الجزء الثانى من حديثنا عن المنتفعين الذين كانوا يوماً من الأيام جزءاً من المؤتمر الوطني بيننا يتسابقون لنيل المناصب والمكاسب والمخصصات خوفاً وطمعاً ،، بعد الإنقلاب يمموا شطرهم الي الدعم السريع للعمل في مؤسساته المختلفة مستشارين و موظفين وآخرين أصبحوا يتقربون لتقديم خدمات عظيمة لإثبات ذاتهم أو تحت الطلب من أجل الفوز بعربة تقلهم من وعثاء السفر أو دراهم معدودهـ تقيهم لباس الجوع والحاجة أو المحافظه على ماتبقى لهم من نعمه الحكم المفقوده ليكون المقابل فيها التنكر لذات الماضي بأداء قسم الولاء لحميدتي ..

🔘 من أجل ذلك يعملون ليل ونهار للحفاظ على مكاسبهم وقطع التواصل بكل ذي صله بالمؤتمر الوطني كل ذلك بالنسبه لنا قبلناه كحزب لأن ظروف الحياة و متقلباتها جعلتنا أن نصبر عليهم ونلزم الصمت تأدباً تنظيمياً لعل وعسي أن يصلح الحال وتتغير الأحوال ..

🔘 لكن عندما تحول الأمر لخيانة الوطن والتمرد عليه ما كنا نظن أن أولئك النفر يمضون في ذات المسير بل أصبحوا دعاة للأمر ووقود للمعركة يتولون كبر الفتنة يوجهون كل سهام الغدر والإساءة لهذا التنظيم يتناسون كل فضل وخير ونعمة كانوا فيها غارقون

🔘 هذا البؤس والفقر الأخلاقي والوطني كنا نحسن الظن بكثيرين كانوا بيننا يتدثرون بثوب الإنتماء من أجل القضية والوطن اليوم يتنادون بالقبيلية و العنصرية والمصالح الذاتية ،، أصبحوا يرموننا بكل سوءٍ وبكل قبيح ،، وبعمالة وخيانة لامثيل لها في تاريخنا المعاصر في الإرشاد والقبض علي إخوانهم وقيادتهم ..

🔘 فإن الفاتورة الكبيرة التي دفعها وطننا يجب أن نكشف ونوضح لجماهير شعبنا وللمخلصين من عضويتنا عن هذه الشخصيات التى رهنت نفسها وشاركت المليشيا في كل الأفعال والجرائم وهم بالنسبه لنا معرفين ولاية ولاية منطقة منطقة وسنبدأ اليوم بنشر القوائم للمجموعة الأولي وهم :

✍ اولاً : الدستورين

١.علي الطاهر شارف .. معتمد محلية الضعين

٢. عبدالحميد على ابو طاروش – مفوض

٣.عبد الرحمن حمدو .. مفوض

٤.عصام عيسي اسماعيل .. مفوض

٥. العاجب كبور – معتمد سابق وبرلماني

✍البرلمانين

١. محمد عثمان حراز

٢. محمد عمر الفاروق

٣. رحيل عجيل

٤. مهدي حموده

٥. نور الدين عامر

٦. حارن اداو

٧. العاجب كبور

✍قيادات أهلية وسياسية

١. سعيد برام حامد

٢.اسماعيل محمد صالح جمعون

٣. عبود محمد سالم ابوهلال

٤. ناير ادم ناير

٥. عباد سليمان البوب

٦. محمد جمعة

٧. حافظ ابوسته

٨. ابتسام محمود

٩. ابراهيم بريمة

١٠. مصطفي الماحي

١١. ايدام ابوبكر

١٢. عمر خالد

١٣. علي برام حامد

🔘 سوف تتوالى الحلقات القادمة بمجموعات أخري وهي مرصودة في كل الولايات والمؤسسات حتي لا يزايد مستشاري الدعم الصريع وبعض قيادات المليشيا بأننا بنحارب الفلول والكيزان .. وبإذن الله سيتطهر الوطن من كل الشوائب وتظل ثورة الكرامة ثورة ظافرة لبناء وطن آمن ومستقر يسعنا جميعاً