



من المؤكد بعد فشل مخطط المؤامرة على السودان في يوم ١٥ أبريل أن تكون الخطة البديلة اللعب على وتر التقسيم والانفصال، وكما قلنا من قبل فإن الخطابات الانفصالية تندرج تحت محور عداء السودان وهي أقرب دوما لخط المليشيا وقحت منها للخط الوطني الداعم للجيش مهما كانت المبررات.

خطاب المتمرد حميدتي هو خطاب العميل ياسر عرمان بالحرف الواحد، التفاهم بين المليشيا وقحت تفاهم عجيب وتبادل أدوار بين العسكري والسياسي. ردود فعل قيادات قحت على الخطاب تكشف لك عمق التنسيق بين الطرفين.

عموما الخلاصة من التسجيل الذي بثه المتمرد الغائب حميدتي هي أن المليشيا وقحت خسرتا سياسيا وبشكل تام، الآن بدأ تفعيل الخطة الاحتياطية ب وهي خطة التهديد بالتقسيم، وهي خطة وهمية فما فعلته المليشيا في دارفور مثل الذي فعلته في الخرطوم، قحت والمليشيا لا يدركان أنهما وبطريقة ما ساهموا في توحيد السودانيين، فالجميع تضرر من المليشيا والجميع بات يكره قحت. الخطة الاحتياطية فاشلة تماما ومن يدعم خط التقسيم مهما كانت المبررات عليه أن يفهم الأمور جيدا.

هشام الشواني

