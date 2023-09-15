عائشة الماجدي: يا كافي البلاء قحاتة لا فهم سياسة لا رجال دولة !!





القحاتة يكتبوا خطاب لحميدتي وقبل الناس تسمع الخطاب كويس وتحللوا يجوا نفس الناس الكتبوا الخطاب من قحت يفرشوا الميديا عويل وترويج قلنا ونصحنا ونحن ما كان وقصص القحاتة ديل …

عليه يا السادة قيادات قحت متين إنتوا تتعلموا سياسة متين تعرفوا طريقة قياس الرأي العام ؟

معقول ياخ قبل الناس تسمع الخطاب ذاتو خالد سلك يكتب بوست طويل عن الخطاب ويرهب فيه الشعب !!!

ما هو ما تبقوا طراطير بالطريقة دي الشعب دا عارف وواعي وفاهم كل خطابات حميدتي بتكتبها قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي عشان كدا ما تجتهدوا تعملوا تشويش بكتابة بوستات إستنادًا علي خطاب المجرم حميدتي نظام الخطاب مفاجأة ليكم …

ياخ يا كافي البلاء قحاتة لا فهم سياسة لا رجال دولة !!

عائشة الماجدي