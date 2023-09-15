



مافي حركة مناطقية او جهوية (سواء لو قلنا الدعم السريع ينحدر من قبيلة معينة او حتى عرب دارفور او دارفور كلها كاقليم وهو بالتأكيد لا يمثل اي منها) تستطيع اعلان حكومة في مناطق لا تحظى فيها بحد ادنى من القبول و خارج مناطق عمقها الاجتماعي، ومافي حركة جهوية متهمة بجرائم تطهير عرقي حتحظى باعتراف دولي ليكون باب لتنازع الشرعية…ديل سببين بيجعلوا كلام حميدتي ده هراء ما حيتحول لجد الا لو حميدتي تراجع داخل حدود عمقه الاجتماعي وحتى هناك عندو صراعات مع مجموعات اخرى وبرضو حتواجهه مشكلة الاعتراف الدولي، المهم الشرعية دي موضوع اكبر من امتلاك السلاح وحميدتي لو كان بيقدر يعلن حكومة ما كان انتظر البرهان!

هذا الهراء مقصود منه اثارة زوبعة يستغلها سنده السياسي في محاولة التهديد لايقاف اي مساعي لتجاوزهم ما اكتر لانو سمعوا انو في حكومة ماشة تتشكل، وبالمقابل مقابل استخدام قوة حميدتي في التهديد هم كمان بيطرحو رؤية تستصحب حميدتي الطرفين ديل محتاجين بعض بقو للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية اصبح الواقع لا يدعم تحققها، الاول بسبب تفتيت الاجماع الوطني الاتحقق بعد الثورة في العبث السياسي، والثاني بسبب خطوة الانقلاب ثم الحرب الغبية وما صاحبها من انتهاكات، لذلك كل زول فيهم بيأدي للتاني دور وبياخد حاجة في المقابل!

للتوضيح انا لا ادعم تكوين حكومة لانها بتأدي لمزيد من الاصطفاف بالنسبة للقوى السياسية وتقلل فرص الحلول..لكن بس النقاش هنا حول تهديد حميدتي

محمد المصباح