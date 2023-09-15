🔴 يجب إيقاف كل المبايعات ونقل الملكية لكافة الممتلكات الثابتة أو المنقولة في الخرطوم





يجب اصدار قرار سيادي فورا ، يايقاف البيع أو الهبة أو نقل الملكية بكافة صوره ، واي ورقة رسمية أو غير رسمية أو معاهدة أو اتفاق يخص البيع أو الهبة أو نقل الملكيا في كافة الممتلكات الثابتة أو المنقولة تمت بعد ١٤ أبريل ٢٠٢٣ تعتبر غير شرعية أو قانونية أو مبرئة للذمة ولا تعتمد أو يعتد بها كمستند في مؤسسات الدولة السودانية كافة .

وليد محمد المبارك احمد

