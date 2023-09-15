



لواءات وكتائب الكيزان العسكرية

لواءات البراء بن مالك والبرق الخاطف ، والطيارين “كتيبة الشهيد هشام عبد الله” وغيرها من كتائب الإسلاميين هي موجودة قبل تأسيس قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة ، و هي قوات احتياط للجيش غير فاعلة ، و وصف “غير فاعلة ” هو جوهر إختلافها من اي مليشيا او حركة مسلحة داخل السودان وبجعلها قوات احتياط للجيش السوداني وليست قوات موازية له .

وللتوضيح أكثر نضرب مثلاً بالشهيد الطبيب أيمن عمر والشهيد محمد الفضل هؤلاء هم عضوية الكيزان وحزب المؤتمر الوطني بشكل خاص وهم غير عسكريين وليس لديهم وحدات عسكرية يتبعوا لها وهم كادحون في شؤونهم الحياتية المدنية ، وعند إندلاع الحرب ودعوة قائد الجيش لمشاركة قوات الاحتياط لبى الكيزان المدربين على القتال النداء مقاتلين تحت أمرة القيادة العسكرية في منطقة سكنهم وليس لديهم توزيع خاص بهم .

وعند انتهاء العمليات العسكرية ضد قوات التمرد سيعود الطبيب والمهندس والتاجر .. الخ ، لعملهم وسيعود الطالب لجامعته . هذه اللواءات والكتائب هي قوات إحتياط والفرق بينها والدعم السريع والحركات المسلحة أن القتال لديهم والدفاع عن الوطن عقيدة رأَسخة .

محمد السر مساعد

