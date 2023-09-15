نهر النيل: تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين إحتفالات المولد بالولاية





واصلت شرطة ولاية نهر النيل تنفيذ الخطة الأمنية التي تمت إجازتها والمتعلقة بتأمين احتفالات الولاية بالمولد النبوي الشريف، حيث انطلقت بمحلية عطبرة زفة المولد من الركن الهادئ شرقا مرورا بصينية الأمل ثم المنصة وتلقى التحية بميدان الموردة.

وشارك العميد شرطة الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة المحلية والعقيد شرطة الشفيع مدير دائرة الطوارئ و ضباط شرطة محلية عطبرة وضباط دائرة الطوارئ والعمليات في الإحتفالية التي شرفها بالحضور الأستاذ يحيى خالد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة وسط حضور جماهيري كبير في الميدان وعلى جانبي الطريق.

وأفاد فرع الإعلام بالشرطة بأن قوة مشاركة من شرطة محلية عطبرة وإدارتي المباحث والشرطة الأمنية ستعمل على تأمين ساحة الإحتفال حتى اليوم الختامي.