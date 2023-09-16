رأي ومقالات
المليشيا وحليفتها قحت ليس لديهم المقدرة ولا الارضية الاخلاقية لتشكيل حكومة في اي بقعة في السودان
المليشيا وحليفتها قحت ليس لديهم المقدرة ولا الارضية الاخلاقية ولا العناصر الاساسية لتشكيل حكومة في اي بقعة في السودان ،
الحكومة تعني الشعور بالامان تجاهها ومن ثم الخدمة والرعاية والتمثيل ، فما رايناه من جحافل التتار التي غزت حضارة السودانيين وادارت الحرب بغير اخلاق مثلما جرى في الجنينة ضد المساليت وفي الفولة ضد اجهزة الدولة يبين ملامح هؤلاء ،
فمجرد رؤيتهم لا يحسسونك بالامان وتصرفهم بلا سقف من الانتهاكات والاجرام فهم غزاة مهما اقاموا وسيطروا.
مبارك اردول
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