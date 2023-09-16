



• كل الذين يهددون ويلوحون بتقسيم السودان حال تشكيل الفريق البرهان لحكومة تدير شأن البلاد ، كل هؤلاء متواجدون الآن خارج حدود السودان وتحت رعاية الدول والمنظمات الأجنبية التي تستضيفهم !!

• من هؤلاء كاتب صحفي كبير لم يكتب حرفاً واحداً يواسي به من فقدوا أعزاءهم من الأهل والأحباب والأقارب .. لم يكتب حرفاً واحداً لإدانة الأفعال الإجرامية لمليشيا التمرد .. لكنه خرج اليوم من صومعة صمته ليطالب البرهان بالكف عن تشكيل حكومة حتي لا تتشظي البلاد ..

• لماذا ظل هؤلاء الجبناء صامتين طيلة هذا الوقت ورفعوا عقيرتهم منددين عندما حان وقت تغيير الحكومة الحالية والتي يشغل نصف مقاعدها الوزارية وزراء يساندون التمرد بلا خجل وعلي رأسهم وزير العدل ؟!

• هل فهمتهم لماذا يلوحون بشبح التقسيم وكأنهم حريصون علي بلادٍ مزّقوا قلبها بالخيانة ؟!

• يالتفاهتكم ..

عبد الماجد عبد الحميد