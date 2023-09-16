أين هذا الصحفي الذي كان من أبرز الداعين لانقلاب حميدتي لكنه اختفي عن الأنظار بعد الرصاصة الأولي؟





• هل تذكرون (معزوفة) الاتفاق الإطاري أو الحرب؟!

• تلك المقطوعة التي عزفتها أروكسترا أخذت أجرها ممن اختار اللحن .. وقديماً قيل من يدفع أجر الأروكسترا ، يختار اللحن )..

• ومليشيا التمرد دفعت الأجر ..

• ومن أبرز الذين عزفوا اللحن المطلوب ياسر عرمان، خالد سلك ، المعتوه محمد الفكي ، التائه جعفر حسن وزميلنا الإعلامي شوقي عبدالعظيم ( بالمناسبة أين هذا الصحفي الذي كان ملء السمع والبصر أيام الإطاري وكان من أبرز الداعين لانقلاب حميدتي لكنه اختفي عن الأنظار بعد الرصاصة الأولي)..

• هل تذكرون جوقة الإطاري ؟!

• ولأنهم كائنات لا تستحي ولا تتعلم ، فقد عادوا هذه الأيام من نوافذ البيوت التي خرّبوها بدفع مليشيا التمرد للحرب .. عادوا يحذرون مرة أخري بمعزوفة جديدة ( تشكيل حكومة يعني تقسيم السودان) ..وتزامنت بداية هذه المعزوفة مع بث صوت صناعي جديد لكفيلهم الغائب بذات الكلمات والمفردات التي أوردت آل دقلو موارد الهلاك !!

• إنها طريقة البوربون ..قومٌ لايتعظون من تجاربهم لأنهم لاينسون تجاربهم الكارثية ..ولايتعلمون من أخطائهم وخطاياهم الفادحة !!

عبد الماجد عبد الحميد