أين هذا الصحفي الذي كان من أبرز الداعين لانقلاب حميدتي لكنه اختفي عن الأنظار بعد الرصاصة الأولي؟
• هل تذكرون (معزوفة) الاتفاق الإطاري أو الحرب؟!
• تلك المقطوعة التي عزفتها أروكسترا أخذت أجرها ممن اختار اللحن .. وقديماً قيل من يدفع أجر الأروكسترا ، يختار اللحن )..
• ومليشيا التمرد دفعت الأجر ..
• ومن أبرز الذين عزفوا اللحن المطلوب ياسر عرمان، خالد سلك ، المعتوه محمد الفكي ، التائه جعفر حسن وزميلنا الإعلامي شوقي عبدالعظيم ( بالمناسبة أين هذا الصحفي الذي كان ملء السمع والبصر أيام الإطاري وكان من أبرز الداعين لانقلاب حميدتي لكنه اختفي عن الأنظار بعد الرصاصة الأولي)..
• هل تذكرون جوقة الإطاري ؟!
• ولأنهم كائنات لا تستحي ولا تتعلم ، فقد عادوا هذه الأيام من نوافذ البيوت التي خرّبوها بدفع مليشيا التمرد للحرب .. عادوا يحذرون مرة أخري بمعزوفة جديدة ( تشكيل حكومة يعني تقسيم السودان) ..وتزامنت بداية هذه المعزوفة مع بث صوت صناعي جديد لكفيلهم الغائب بذات الكلمات والمفردات التي أوردت آل دقلو موارد الهلاك !!
• إنها طريقة البوربون ..قومٌ لايتعظون من تجاربهم لأنهم لاينسون تجاربهم الكارثية ..ولايتعلمون من أخطائهم وخطاياهم الفادحة !!
عبد الماجد عبد الحميد
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