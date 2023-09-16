🔴 ارتقى بالمدرعات الشهيد “التني”من مجموعة نوابغ السودان في مجال التقنية والبرمجيات الإلكترونية





رحم الله الشهيد التني

ارتقى بالمدرعات يوم الجمعة الشهيد التني محمد أمين مصطفى وهو مهندس وطالب دكتوراة متخصص في البرمجيات

ويعرف عنه أنه مصمم برنامج ( بلاغ) المشهور على قوقل بلى والذي تستخدمه القوات المسلحة في رصد انتهاكات مليشيا الدعم السريع ..

فهو من مجموعة نوابغ السودان في مجال التقنية والبرمجيات الإلكترونية.

ومن مجموعة العمل الخاص في المدرعات…الا رحمه الله وجعل مثواه الفردوس الأعلى في الجنة وجعل دمه مهرا لنصر مؤزر قريب باذن الله.

امين حسن