🔴شاهد بالفيديو: مسيرة صنعت بايدي سودانية متؤضئة تفعل الأعاجيب في قوات الدعامة





كاميكازي

كاميكازي تعني “الرياح الإلهية” أو “رياح الروح”. وحدات الهجوم الخاصة”)، كانت جزءًا من وحدات الهجوم الخاصة اليابانية المكلفة بالهجمات الانتحارية ضد السفن البحرية التحالفية في مراحل ختامية من الحملة الباسيفيكية في الحرب العالمية الثانية، بهدف تدمير السفن الحربية بفعالية أكبر من هجمات الطيران التقليدية. حوالي 3,800 من طياري الكاميكازي فقدوا حياتهم خلال الحرب، وقتل أكثر من 7,000 من أفراد البحرية بواسطة هجمات الكاميكازي.



الانتحار عندنا محرم …الان صار الامر سهلا فهي درون صنعت بايدي سودانية متؤضئة.

أمين حسن عمر