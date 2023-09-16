



اقسموا على الله

يا اهل السودان..

ويا من وقفتم مع اهل السودان بالدعاء ..

يا صالحي هذه الامة ..

يا ايها المظلمون الذين ليس بين دعوتهم وبين الله حجاب …

لم يكن للسودان الا هذا الدعاء..

فقد اغلقت في وجهكم الابواب الا باب السماء

لم يكن من سلاحٍ في يدكم امضى وافعل من الدعاء …

الدعاء …

على كل من ولغ في دمائكم ..او اعراضكم …

كل من سلبكم اموالكم ..

وطردكم من بيوتكم ..

الدعاء ..على كل من تواطأ عليكم ..

بالتخطيط بالتحريض ..بالتسليح ..بالمقاتلين …

بالتمويل ..بالتنفيذ …

وهولاء كُثر ..كثر ..وانتم قلة

فلم يكن الا الدعاء…بفضله

نزع الله مُلك بعضهم

وشغل البعض الآخر بأنفسهم

( واااالوا الذكر ) واصلوا في الدعاء …

(حسبنا الله ونعم الوكيل) و ( لا حول ولا قوة الا بالله) …

اكثروا من الاستغفار ..والتوبة مما قل او كثر …

اقسموا على الله ان يريكم آياته فيمن

تولوا كِبر هذه الحرب ..وهذا الموت …

الذين ساندوا الفكرة ..

ودعموا القتل والاغتصاب

واسرفوا في النهب والسلب …

اللهم اشغلهم بأنفسهم

فلا يلتفتوا لأحدٍ من عبادك ،

اللهم احرمهم الأمن والامان

اللهم انزل عليهم جندك وآياتك …

اللهم انهم استضعفونا كما استضعفوا غيرنا ،

اللهم فأذقهم اضعاف ما اذاقونا اياه ..

و كما قال حاج الماحي ..عليه رضوان الله :-

يارحمن ارحم بي جودك

دلي الغوث ينزل في بلودك

يارحمان ارحم بي برك

يالحافظ فى بحرك وبرك

في وليانك أطلق سرك

وخل نيشاتن اليتحرك

آمين آمين ياكشف الغمه

جنب ها (الغاشم) تصبحو رمه

شي لله ياذات التجلي

وصاحب السر والفتح الكلي

يالغوث البي الكون متولي

التصريف في ايدك عجِّلي

سناء حمد