حكومة الوهم من الذي يرأسها أهو حميدتي الغائب أم شقيقه المتهم أمريكيا ؟





في ربع يوم من أمس اي خلال ست ساعات أطلق قادة مركزية قوي الحرية والتغيير تسع تصريحات حول الحكومة المزعومة التي وضعوا حبكتها علي لسان ( بعاتيهم ) حميدتي والتي زعم فيها أن الفلول والبرهان يسعون لتكوين حكومة موازية في بورتسودان ، وبنوا زعمهم علي أن ( المؤشرات تتصاعد بتلويح طرفي الحرب بتكوين حكومة ) .

فقط مؤشرات بتلويح هي التي يبنون عليها مواقفهم لمكافحة وهمهم هذا ، إنها المرة الثانية التي يبنون عليها أوهاما ثم يصدقونها ، الأولي عندما أسموا قرارات الرئيس البرهان في ١٥ أكتوبر بأنها إنقلاب ليكون هذا أول إنقلاب مع إستمرار ذات الحكومة التي إنقلب عليها وبذات رئيس الوزراء .

إنتقلت الحكومة السودانية والمعترف بها ويتعامل معها العالم كله إلي بورتسودان بسبب الحرب ومنذ ذلك الوقت وإلي اليوم تدير اعمالها من هناك وتمارس منها كل السفارات لكل الدول أعمالها .

قحت تبحث عن سلطة ولا تجد وسيلة إلا أن تخدع حليفها الدعم السريع ليشكل حكومة موازية .

الأزمة التي تواجههم أن الدعم السريع محمل بثقل إنتهاكاته الفظيعة التي ندد بها العالم وقامت عليها القرارات الأمريكية ضد الدعم السريع وقائده الثاني عبد الرحيم دقلو .

ليس للدعم السريع مكان في هذا السودان الكبير يستطيع أن يقيم فيه حكما .

من الذي سيكون علي رأس حكومة قحت المهدد بها علي لسان حميدتي ؟

من الذي يرأس هذه الحكومة ؟ أهو حميدتي الغائب ؟ أم شقيقه المتهم أمريكيا ؟ هل يمكن أن يقبل عاقل أن يكون في حكومة محاربة ومطاردة ومتهمة ؟

راشد عبد الرحيم