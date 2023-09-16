



يبدوا أن الميليشيا قد يئست من محاولة إسقاط سلاح المدرعات وقررت تغيير وجهتها بعد فشلها من تحقيق أي إنتصار.

شنت قوات الدعم السريع -المحلولة- هجومين استطلاعيين منذ الصباح على القيادة العامة بوسط الخرطوم وسلاح المهندسين بأمدرمان، تزامناً مع إطلاقها لمقذوفات بصورة عشوائية بإتجاه مستشفى السلاح الطبي ومعسكر سلاح المدرعات فيما يبدوا أنه محاولة لمنع أي تقدم أو إسناد.

يقوم الجيش بقصف مدفعي مكثف منذ الصباح من معظم قواعده العسكرية يستهدف تجمعات وتمركزات الميليشيا في: محيط المدينة الرياضية، جنوب الخرطوم، ومحيط كبري المنشية.

تمكن المرابطون في القيادة العامة من صد موجة الهجوم الأولية في الصباح والتي لم تستمر كثيراً. أما بالنسبة لسلاح المهندسين فإن دفاعاته في أفضل حالاتها وما زالت الاشتباكات مستمرة حسب معلوماتي.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة وثبت أقدامهم وسدد رميهم.

#حرب_السودان

أحمد الخليفة

