إنتهاكات المليشيا.. تجنيد الأطفال واستخدامهم في المعارك
في خطوة مهمة وضرورية تثبت إنتهاكات المليشيا الإنقلابية المتمردة المجرمة للقوانين الوطنية والدولية قامت القوات المسلحة بتسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد (30) طفل كانوا يقاتلون في صفوفها و قد تم أسرهم أثناء المعارك !!
و من جانب آخر فقد أصدر المجلس القومي للطفولة و الأمومة تقريراً صادماً ذكر فيه أن المليشيا قامت بتجنيد آلاف الأطفال في صفوفها حيث لقي (4850) منهم حتفهم في المعارك و أصيب منهم (1150) إصابات متفاوتة !!
و كانت تقارير سابقة أصدرتها منظمات الأمم المتحدة و بعض المنظمات الدولية دكرت أن المليشيا قامت بإنتهاكات واسعة تجاه الأطفال في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور تمثلت في القتل و الترويع و التشريد و الإعتداءات الجنسية !!
و في الأسابيع الماضية راجت تقارير عن إستخدام المليشيا لمئات الأطفال الذين جندتهم في مناطق جنوب الحزام ( منطقة مايو و عد حسين ) في هجماتها المتكررة على معسكر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة !!
يضاف إلى ذلك الإنتهاكات الواسعة التي ارتكبتها المليشيا في حق سكان ولاية الخرطوم من مختلف الفئات و الأعمار و بالتأكيد فإن شريحة الأطفال هي الأضعف و الأكثر تضرراً !!
إن تجنيد و إستخدام الأطفال في الحروب يعتبر جريمة مكتملة الأركان تستوجب الإدانة و تتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية و المنظمات الحقوقية و الإنسانية لإنقاذ الآلاف منهم الذين ما يزالون في معسكرات تجنيد و مواقع تواجد المليشيا !!
#أنقذوا_الأطفال_من_قبضة_المليشيا
حاج ماجد سوار
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد