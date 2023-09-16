ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة في ولايات سودانية





توقعت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم السبت ان ترتفع درجات الحرارة الكبرى والصغرى ارتفاعاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد.

كما اوضحت ان الظروف مواتية لهطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الابيض، النيل الازرق، كردفان الكبرى، شرق وجنوب دارفور.

فيما سجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد يوم امس (42,3) درجة في عطبرة وأدناها (21,5) في ام بنين، اما أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (42) درجة، ِفي عطبرة وأدناها صباح الغد (20) درجة في مدينة رشاد.