



مواقف قيادات قحت تجاه تشكيل حكومة طوارئ أشبه ما يكون بحملة ترويجية مساندة لمشروع موازي تتبناه القوات المتمردة، واستخدام لغة التحذير كأداة للوصول الي العقل الجمعي مع التشديد علي الممانعة من مغبة تشكيل حكومة في المناطق الخرطوم ودارفور لا يتجاوز كونه تماهي مع مشروع التمرد وحالة رفض لتجاوزهم سياسياً..

قحت تراهن علي حالة الفوضي واللا دولة والدعم السريع يستخدام سلاح الانتهاكات والتغول علي ممتلكات المدنيين كانتصار وكروت ضغط تسمح له بالجلوس علي طاولة التفاوض..

كلاهما (قحت/التمرد) يراهنون علي استغلال المواطن السوداني والاوضاع الانسانية الكارثية، ويعملون علي ابتزازه من أجل الضغط للوصول الي معادلة سياسية يكونوا جزءً منها، وأي محاولة لتجاوز الأزمة وإعلان حكومة طوارئ وتصريف أعمال من شأنها تخفف المعاناة عن المواطنين وتطبيع الحياة سيواجهونها بالرفض وتضخيم الاخطار بصورة غير موضوعية..

ندعم تشكيل حكومة طوارئ تقوم بهمام المرحلة القادمة وتدير ملفات الطوارئ تساهم في ادانة مؤسسية للتمرد وتجريمة ومحاسبة كل المشاركين والداعمين..

واذا استطاع التمرد بالمقابل تشكيل حكومة موازية فاليفعل.. واذا استطاع التمرد تصريف اعمال المواطنين والقيام بمهام الحكومة في الخرطوم ودارفور فاليفعل..

الحكومة تحتاج الي “الشرعية والأهلية” ان كانت لدي التمرد الشرعية والأهلية بتشكيل حكومة في اى مكان فاليفعل..

#ضرورة_تشكيل_حكومة_طوارئ

قاسم الظافر