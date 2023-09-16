المليشيا كان هدفها يوم السبت احتلال القيادة العامة للجيش واعلان حكومتها لتحقيق مفاجأة تحدث دويّاً علي الصعيدين المحلي والعالمي
• اليوم ذاقت مليشيا التمرد فشلاً ذريعاً في سلسلة خيباتها المتتالية علي أسوار مواقع الجيش الحصينة ..
• منذ 3 أيام عكفت عصابة التمرد علي حشد جنودها في بري وحي الصفا بالخرطوم .. تم قصف القيادة العامة من 3 محاور وتم الهجوم من محورين ..
• هجوم المليشيا اليوم كان هدفه الأول احتلال القيادة العامة للجيش واعلان حكومة المليشيا من داخل القيادة لتحقيق مفاجأة تحدث دويّاً علي الصعيدين المحلي والعالمي ..
• مرة أخري ، وثّقت عصابة التمرد لهزيمة جديدة من هزائمها في محيط قيادة الجيش ..
• إنه الانتحار بعينه .. أن تحلم مليشيا التمرد بنصر لم يتحقق لها عندما كانت بكامل عَددِها وعُددِها .. وهاهي تطارده ببقايا عصابات علي ظهور عربات المواطنين المنهوبة !!
• وإن عادوا فسيجدون ذات اللّظي .. والحريق ..
• المجدُ والخلود لشهداء الجيش السوداني البطل .. ولا نامت أعين الجبناء..
عبد الماجد عبد الحميد
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