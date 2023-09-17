



الخراب والحريق الذي أصاب الخرطوم وحولها إلى مدينة أشباح هو النتيجة الحتمية لتحالف الدعم السريع وقحت وهو تحالف شيطان السلطة والثروه الممهور بالدم..

ودعوني أقول المليشيا ليس جديداً عليها الحريق والدمار فهي عقيدتها وسلوكها الذي أرخت له الأحداث والمواقف في دارفور وخيام أعتصام القيادة العامه وهم يمارسون ذات الفعل الآن حريقاً ودماراً لصالات الأفراح والاسواق وومنشأت الدولة من وزارات وبنوك هم يسرقون بيوت الناس وممتلكاتهم وشقى السنين المعطرة بالعرق والكفاحات وهذا الفرق بين جيشنا وهذه المليشيا الحاقدة والجيش ظل طوال الشهور الماضيه يحاول ويجتهد أن ينجو بما تبقى من الخرطوم سالمة لذلك تجنب الإلتحام المباشر داخل الاحياء حفاظاً على بيوت الناس ولو اراد الجيش لدكها فوق رؤوسهم دكا..

لكن بعد ده خلوني أقول لقادة الجيش أنه بعد الذي قامت به مليشيا ال دقلو الحاقدة ليس أمامكم سوى خيار واحد لا ثاني له أن تفنى هذه المليشيا حتى أخر نطفة في رحمها لتنضف الخرطوم من هذا الوباء وبعدها سيكون التحدي الأكبر الذي لايقل تحدي عن فناء عصابة المتمردين والخونه وهو عودتنا جميعنا لنبني الخرطوم ونحن قادرون على ذلك ..

التحدي الأكبر في أن يقدم الشعب السوداني ملحمة جديدة في البناء والتعمير والصبر لنصنع سودان جديد الأجيال القادمة..

جميعنا فقدنا بيوتنا وعرباتنا وعدنا لنقطة الصفر لكننا لن نترك الخرطوم لهؤلاء الأوباش السفله لتجاوب على سؤال الحقير عبدالرحيم دقلو وهو يتبجح الخرطوم دي حقت أبو منو ؟؟الخرطوم حقتنا وحقت أولادنا من بعدنا وستبقى حرة ونظيفة من وسخ أل دقلو..

#ام_وضاح

