راشد عبد الرحيم: الصبرة





الصبرة حيوان صغير يشبه الثعلب سريع الحركة وذكي يجيد المراوغة والإلتفاف .

الصبرة التي نحن بصددها اليوم مسيرة جديدة دخلت الخدمة في المعارك الحالية بعد ان تم تطويرها .

مدير الصناعات الحربية ميرغني إدريس أعلن أن تطويرا من عقول سودانية تم لمسيرات بزيادة حمولتها من القنابل .

أمس شهدت العاصمة الخرطوم عمليات نوعية عديدة تم فيها صد هجوم واسع للمتمردين علي القيادة العامة .

خارج القيادة نفذ الجيش والعمل الخاص عمليات ناجحة في كل العاصمة الخرطوم وبكافة انواع الأسلحة من الجو الطيران والمسيرات والمدفعية بتدوينها الموفق للأهداف وعلي الأرض إنتشر المشاة .

أمس إستشهد الشاب الرائد التني محمد الأمين هو عالم تقنية رقمية ومصمم التطبيق الذي يتم عبره التبليغ للقوات المسلحة .

المعارك تدار في كل المواقع بالشجعان علي الأرض رفقتهم العلماء من مهندسين وأطباء وكافة المهن الرفيعة .

في المعارك يحارب ويسقط الشهداء وتجد من الأسرة الواحدة الأشقاء معا الأب مع الإبن والخال والعم وزميل الدراسة .

معارك الأمس جرت في ميدان القتال والعمل الخارجي فقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ينفذ زيارت واسعة تحشد الدعم والتأييد والعون العسكري والسياسي والإعلامي .

ما يجري هذه الأيام مقدمات النصر الكبير والذي أسكت أبواق الدعم السريع من عزت وسفيان وجبريل والجوفاني وبقال وغيرهم .

صمتت حناجر قيادات وإعلام التمرد بينما تسعي حاضنته السياسية من قوي الحرية والتغيير وهي في سكرات الموت تبحث عن منافذ تعود عبرها وهي ملطخة بالخيانة بعد أن أيقنت أن ظهيرها العسكري إلي زوال .

سودان جديد ينبت من أرض المعركة شامة بين الأمم بلد عزة وعزيمة ووطنية وشرف .

راشد عبد الرحيم