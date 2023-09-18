رأي ومقالات
أما ما يخرج من البطن فهؤلاء هم العملاء والمتمردين على الدولة
إن التعامل مع الدولة على أساس أنها وحدة عسكرية هو تعامل خاطيء تماماً فالجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة لا كل الدولة بل هو عمودها الفقري وعظمها وعضلها مع المؤسسات الأمنية والشرطية .
أما العقل المفكر والذي يقود الدولة فهم السياسيون والأكاديميون والمفكرون والإعلاميون والمثقفون .
وأما بطنها فهو الشعب كله والذي يغذي الجسد بالاقتصاد والتعليم والرياضة والترفية والصحة …الخ.
أما ما يخرج من البطن فهؤلاء هم العملاء والمتمردين على الدولة .
محمد السر مساعد
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد