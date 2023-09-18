



إن التعامل مع الدولة على أساس أنها وحدة عسكرية هو تعامل خاطيء تماماً فالجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة لا كل الدولة بل هو عمودها الفقري وعظمها وعضلها مع المؤسسات الأمنية والشرطية .

أما العقل المفكر والذي يقود الدولة فهم السياسيون والأكاديميون والمفكرون والإعلاميون والمثقفون .

وأما بطنها فهو الشعب كله والذي يغذي الجسد بالاقتصاد والتعليم والرياضة والترفية والصحة …الخ.

أما ما يخرج من البطن فهؤلاء هم العملاء والمتمردين على الدولة .

محمد السر مساعد