



قد تقدموا الصفوف دون من أو أدى للقيام بواجبهم الوطني ، رغماً عن ظلم قيادة الدولة وقيادة لهم .

هيئة العمليات هي قوات النخبة في السودان وعلى الجيش التعامل معهم من هنا ومستقبلاً باحترام كبير ووضعهم مكانتهم الصحيحة ، فهم حراس للوطن لا حراس لأنظمة حكم بعينها وهذا الحديث يشملك أيها البرهان ،

فمن أنقلب على البشير من أجل السودان سينقلب عليك من أجل السودان بأقل من 1% من المجهود الذي تم للإنقلاب على البشير .

محمد السر مساعد

