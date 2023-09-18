رأي ومقالات

هيئة العمليات هي قوات النخبة في السودان

2023/09/18
العمليات جيش
العمليات

قد تقدموا الصفوف دون من أو أدى للقيام بواجبهم الوطني ، رغماً عن ظلم قيادة الدولة وقيادة لهم .

هيئة العمليات هي قوات النخبة في السودان وعلى الجيش التعامل معهم من هنا ومستقبلاً باحترام كبير ووضعهم مكانتهم الصحيحة ، فهم حراس للوطن لا حراس لأنظمة حكم بعينها وهذا الحديث يشملك أيها البرهان ،

فمن أنقلب على البشير من أجل السودان سينقلب عليك من أجل السودان بأقل من 1% من المجهود الذي تم للإنقلاب على البشير .

محمد السر مساعد
محمد السر 1

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