شاهد بالفيديو..الفنان السوداني عثمان بشة يحيي حفل لأسرة مصرية على أنغام (سطلانة) و (إلعب يا ولا) العروس المصرية تتفاعل مع أغنياته بوصلة رقص مثيرة والجمهور يسخر: (فعلاً أكل العيش صعب)





تصدر مقطع فيديو للفنان السوداني الشاب عثمان بشة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والمصرية وتم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر بشة وهو يحيي حفل لأسرة مصرية بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي يقيم فيها.

وأشعل المطرب السوداني حفل الزواج بعد ترديده لأغنيات مصرية أبرزها الأغنية التريند (سطلانة) وسط تفاعل الحاضرين والعروس التي قدمت وصلة رقص على أنغام الأغنيات التي قدمها بشة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انقسم ما بين مشيد باجتهاد المطرب عثمان بشة في حفظ الأغاني المصرية وترديدها وما بين ساخر وكتب أحد هؤلاء (أكل العيش صعب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين