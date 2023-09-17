أمطار متوقعة في الخرطوم والبحر الأحمر والجزيرة





توقعت هيئة الإرصاد الجوية السودانية في نشرتها اليوم الاحد ان تحافظ درجات الحرارة الكبرى والصغرى على قيمها في معظم انحاء البلاد.

كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات جنوب البحر الاحمر، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق القضارف ، سنار، كردفان الكبرى، شرق، وسط، غرب، وجنوب دارفور.