منوعات

أمطار متوقعة في الخرطوم والبحر الأحمر والجزيرة

2023/09/17
صاعقة

توقعت هيئة الإرصاد الجوية السودانية في نشرتها اليوم الاحد ان تحافظ درجات الحرارة الكبرى والصغرى على قيمها في معظم انحاء البلاد.
كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات جنوب البحر الاحمر، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، النيل الابيض، النيل الازرق القضارف ، سنار، كردفان الكبرى، شرق، وسط، غرب، وجنوب دارفور.
سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (41،7) درجة في ابوحمد وأدناها (22) في رشاد. وأعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم (42) درجة، في ابوحمد وأدناها (19) درجة صباح الغد في مدينة زالنجي.
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سونا

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