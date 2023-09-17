بالصور.. مباحث نهر النيل تضبط أجهزة كهربائية مسروقة من الخرطوم

بناء على بلاغ مندوب إحدى الشركات الذي دون بلاغا في وقت سابق عن تعرض مخازن الشركة للنهب في ولاية الخرطوم وتم تعميم نشرة جنائية بمواصفات وارقام متسلسلة للاجهزة المنهوبة. تم من خلال المتابعة الميدانية العثور على 3 ثلاجات بإحد المحال التجارية بسوق عطبرة.