جرائم وحوادث
بالصور.. مباحث نهر النيل تضبط أجهزة كهربائية مسروقة من الخرطوم
بناء على بلاغ مندوب إحدى الشركات الذي دون بلاغا في وقت سابق عن تعرض مخازن الشركة للنهب في ولاية الخرطوم وتم تعميم نشرة جنائية بمواصفات وارقام متسلسلة للاجهزة المنهوبة. تم من خلال المتابعة الميدانية العثور على 3 ثلاجات بإحد المحال التجارية بسوق عطبرة.
وبالتحري مع صاحب المحل أرشد على المتهم ليتم توقيفه ومواصلة التحريات لمعرفة بقية الأجهزة وكيفية خروجها من الخرطوم.
وفي سياق متصل تم ضبط 4 متهمين قاموا بسرقة حواسيب شخصية من محل الكترونيات بسوق عطبرة واسترداد المسروقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
سونا
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