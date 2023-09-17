جرائم وحوادث

بالصور.. مباحث نهر النيل تضبط أجهزة كهربائية مسروقة من الخرطوم

2023/09/17
الشرطة.png

بناء على بلاغ مندوب إحدى الشركات الذي دون بلاغا في وقت سابق عن تعرض مخازن الشركة للنهب في ولاية الخرطوم وتم تعميم نشرة جنائية بمواصفات وارقام متسلسلة للاجهزة المنهوبة. تم من خلال المتابعة الميدانية العثور على 3 ثلاجات بإحد المحال التجارية بسوق عطبرة.
وبالتحري مع صاحب المحل أرشد على المتهم ليتم توقيفه ومواصلة التحريات لمعرفة بقية الأجهزة وكيفية خروجها من الخرطوم.
وفي سياق متصل تم ضبط 4 متهمين قاموا بسرقة حواسيب شخصية من محل الكترونيات بسوق عطبرة واسترداد المسروقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
380197851 347047057677006 7306264652888741983 n.jpg? nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=cLG5zWC7XEsAX BHyc0& nc ht=scontent hbe1 1
378293178 347047141010331 7157838253832372049 n.jpg? nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=5614bc& nc ohc=gX7AmGiFZyEAX83r8HI& nc ht=scontent.fcai19 4
سونا

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/17