



ماذا يفيد التهديد بوحدة الوطن حال تشكيل الحكومة والجنجويد احتلوا بيوت المواطنين واخرجوهم منها عنوة قتلوا ونهبوا واغتصبوا وسبوا !!!

الا يمثل الوطن للمواطن بيته وعرضه والحي والقرية والمدينة التي فيها ذكرياته وماضيه وحاضره؟

كيف نفهم الناس ان هنالك فصل أسوأ مما عاشوه ينتظرهم بعد تشكيل الحكومة؟ فللساسة تعني الحكومة المحاصصة ولكن للمواطن تعني له من يمده بالامان والاستقرار .

مبارك اردول