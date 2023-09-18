“خناقة ستات”.. تفاصيل قتل سيدة سودانية فى المقطم





تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سودانية على يد أخرى في مشاجرة مع أخرى بمنطقة عابدين.

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدتين في منطقة عابدين انتهت بمقتل إحداهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبعد الفحص تبيّن مقتل إحدى السيدتين، التي تُدعى “ش. ح”، 41 سنة، بسبب طعنة نافذة في جسمها. وأُصيبت السيدة الأخرى، التي تُدعى “ش. آ”، 43 عامًا، سودانية الجنسية أيضًا، بجرح قطعي في رأسها بطول 5 سم وجروح متفرقة في جسمها، وتم نقلها إلى مستشفى المنيرة للعلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة للتحقيق.

صحيفة الدستور