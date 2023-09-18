🔴 دعوة للقحاطة لمغادرة ميادين الواتس والفيس والانضمام لقوات الدعم السريع





*دعوة الي القحاتة للنضال ضد الكيزان*

*فرصة العمر لتفريغ الأحقاد ضد الكيزان*

*فرصة سودان بدون كيزان ما تفوتك*

🇸🇩ابوبكر الدويحي🇸🇩

الدعم السريع يفتح باب التدريب لمناصريه أسوة بما فعله الجيش الذي تدافع آلالاف من المواطنين لنصرته….

زي ما بتقولوا في الفيس والقروبات:

*الكيزان الان يقاتلون في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة….*

ومن هنا ندعو جميع *القحاطة لمغادرة ميادين الواتس والفيس وتويتر والانضمام لقوات الدعم السريع….*

لا تدعوا *فرصة الانتقام من الكيزان تفوتكم*

فقط 👌

كل ما عليك فعله هو *الذهاب إلى أقرب ارتكاز دعامة*

والتبليغ لهم برغبتك في *محاربة الكيزان القتلة* وسوف يتم تسليحك والدفع بك إلى جبهة القتال لتجد نفسك *وجها لوجة أمام أعدائك الكيزان* كتيبة ابو البراء ولا البرق الخاطف ولا الطيارين.ول حماة الدين ول المستنفرين غيرة علي عرضهم وارضهم …هؤلاء باءذنالله..الذين سوف يرسلوك سريعا الي الدرك الأسفل من النار.. وتموت على ملة حمدوك وعرمان وفولكر وسلك نعلهم الله.وسيكون موتك شنيع بفضل دعوات انين المظلومين والمكلومين :

*من نهب بيته او شقته*

*من فقد شقا غربته*

*من سرق سنوات خبرته بالوظائف*

*ومن سرق ماله*

*من سرق دهبه*

*ومن سرق عربيته*

*من سرق عفش بيته*

*من سرق مصنعه*

*من سرق متجره*

*من سرق مزرعته*

*من سرق مركز تعليمي ول تدريبي*

*من سرق الجامعات*

*من سرق المدارس الخاصة*

*من سرق المستشفيات وحولها لصالحه*

*خلاص كفاية هتافات وتحريش*

*خلاص كفاية كذب ونفاق*

*خلاص كفاية تقليل لقيمة جيشنا *

*خلاص كفاية ازلال*

هديك النقعة قدامكم والكيزان راجينكم والحشاش يملأ شبكتو….

*فلقتونا بنقتكم الفارغة*

وشغلة المديدة الحارة بلا دواس بتاعتكم دي ..ابقوا رجال لو لمرة واحدة .ما سمعنا قحاتي قتل ( حزب البعث ..ولا الحزب الشيوعي…ولا حزب المؤتمر السوداني..ولا حزب الامة …ولا الحزب الاتحادي قتل يدافع عن عرضه اذا عندكم اعراض..ولا ماله يا حرامية وطلعتو اكبر حرامية اخير الكيزان منكم بل مافي مقارنه زاتو…..

في زمن المواكب والثورات قبل سقوط الانقاذ .

الشباب يموتو و انتو في الميديا الشعب تنسنيسوا وتحتفلوا بي دماءهم ذي ماقالت حنان ام نخره لا يعرف شهداء للاحزاب في الحراك الثوري …الموت العار لحرامية الثورة القحاتة والله لا بارك فيكم ولا بارك في أولادكم..سرقتوا الثورة من الشباب ودايرين تسرقوا عرق وتعب الشعب بالعاصمة بوقفتكم مع الدعامه وتقليل مكانه وانتصارات الجيش والخيانه والعمالة سوف تحاكموا عليها بعد تنتهي الحرب….. وكل فاسد ومنافق ويقول لا للحرب فقط ولا يدين القتل اليومي ولا النهب اليومي بالعاصمة سيكون مصيره الإعدام بالشوارع لا رحمه لكم …*

الوطنية يا القحاته ليس الادعاء زورا ونفاق بأنكم ضد الفساد وضد الحرامية ..*في حرامية أكثر من الدعامة علي عينك يا تاجر وسرقات بالتهديد والإرهاب*

ربنا يشفيكم من مرضكم ضد الكيزان

*لا تبثوا السموم بالنفاق *

وعلي كل سوداني *يعمل اسكرين شط في القروبات وفي الصفحات او تعمل تصور فيديو لنفاق القحاته وعمالتهم ضد الوطن سجلوا اي حاجه ..لا مفر من العقاب.

في الحروب تسن قوانين بإعدام ميداني ضد كل عميل عسكري ول مدني ولكل من يشارك ويساهم يحاكم عسكريا*

وضد كل خاين للوطن

وضد كل عدو للجيش السوداني

وضد كل من يدعم الدعامة معنويا بالنشر لانتصارات الدعم ضد الجيش الوطني

وضد ونشر مقالات وبوسات احباط للشعب …

الحرب الإعلامية مكشوفة ولا مكان لأي قحاتي يقود حملات اعلامية بالسودان *لمم بقجك وانضم للدعامه بالخرطوم لتكون مقبرة لكم تدفن بها حتالة المجتمع* ..

*معقولة احقاد وعدم وطنيةفي اكبر كارثة بالسودان

الله أكبر عليكم يا عملاء

الله اكبر عليكم يا منافقين

الله اكبر عليكم يا خونة

الله اكبر عليكم يا دعامة

🇸🇩ابوبكر الدويحي🇸🇩