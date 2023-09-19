



الاتحادي الأصل -مولانا قاعدة وجعفر وتر وشذى ليست ضلعا اعوجا !

* حاولت عند التقائي بالدكتورة شذى الشريف في البورت ان أرسل رسالة للرأي العام خاصة في الشرق محل ثقل الطريقة الختمية والحزب الاتحادي(الأصل) عن دواعى مقدم الدكتورة غير المعلن عنه من الترتيب لمؤتمر المانحين الذي يعمل عليه اتحاد المصدرين العرب بتكليف للدكتورة كمسؤول للعلاقات الدولية للإتحاد ولم يكن ذلك الخبر المعلن كافيا بالنسبة لي مع أهميته وإنما سعيت لمعرفة ان كان للزيارة أسباب !

* غير بعيد علمت بمقدم مولانا السيد محمد عثمان الميرغني للبورت وكان ذلك قبل وصوله وهي الرسالة التى حاولت إرسالها من خلال اللقاء بالقيادية شذى الشريف وكانت بالكلمات البسيطة -مدد يا ابوهاشم ولكن بعض الظرفاء اهتموا بصورة اللقاء أكثر من أصل الخبر !

* مع الأيام تأكد لي ايضا وصول السيد جعفر الميرغني للمشاركة في مؤتمر اركويت

*ا ن الدكتورة شذى الشريف المرأة الوحيدة بالحزب الاتحادي الأصل التى أعرف لها دورا ظاهرا في الحاضر بين قيادات الحزب من الرجال ولقد تجمع على حضورها أمس الأول العشرات من قيادات الحزب التاريخية بالشرق وكانت المرأة -النخلة الوحيدة بينهم !

* ان مواقف الحزب الاتحادي الأصل والسيد مولانا السيد محمد عثمان الميرغني طوال الفترة الإنتقالية الجارية محل (أصل وفخر) فعندما تطرف بعض الاتحاديين تارة بإسم (التجمع الاتحادي)وهم مجموعة ود الفكى وبابكر فيصل وآمنة المكي ونشذ آخرون أيضا بقيادة السيد عصمت صاحب الرقم 64مليار دولار وعندما خرجت مجموعة مهمة عن مظلة مولانا الميرغني بقيادة ابنه السيد الحسن عندما حدث كل ذلك كان الحزب الأصل مثلثا قائما على قاعدة مولانا خلف الجيش وفي مقدمة الوطن وكان السيد جعفر الميرغني وترا مستقيما ولم تكن الدكتورة شذى إبنة الشريف مخلوقة من ضلع أعوج !

بقلم بكري المدني