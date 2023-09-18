حاج ماجد سوار: الحلقة الأخيرة





بعد فشل الخطة (أ) – إنقلاب 15 أبريل !!

و فشل الخطة (ب) – الحرب الخاطفة لتدمير قدرات القوات المسلحة !!

و فشل الخطة (ج) – الإستيلاء على بعض المدن ( الأبيض – نيالا – الفاشر ) !!

و بعد الإنتهاكات الواسعة و الجرائم ( قتل – إغتصاب – إختطاف – نهب – سرقة البنوك و المصارف و الممتلكات الخاصة – إحتلال منازل المواطنين و تهجيرهم – تخريب و نهب الجامعات و مؤسسات التعليم و مراكز البحوث و الدراسات – إحتلال المستشفيات و المرافق الصحية – تخريب و تدمير مصادر المياه – تدمير المصانع و المعامل و مراكز الإنتاج و نهب المخازن و المستودعات – إستباحة دور العبادة – إستباحة مقار البعثات الدبلوماسية و غيرها و غيرها) .

و بعد الهزائم الساحقة التي ألحقتها بهم القوات المسلحة تحالف ( المليشيا /قحت / قوى الشر الإقليمية و الدولية) يدشن الحلقة الأخيرة من حربه ضد الدولة السودانية و التي بدأت باستهداف و تدمير :

– مقار الوزارات

– مقار الشركات و خاصة الأبراج

– الأبراج الناقلة للكهرباء

– أبراج شركات الإتصالات

و غيرها من البنيات التي شيدت بأموال و عرق الشعب السوداني .

لن تفلتوا من العقاب أيها المجرمون القتلة و لن يرحمكم شعبنا حتى لو توقفت الحرب .

* النصر لقواتنا المسلحة و لشعبنا

الخزي و العار للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

18 سبتمبر 2023