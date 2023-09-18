حاج ماجد سوار: الحلقة الأخيرة
بعد فشل الخطة (أ) – إنقلاب 15 أبريل !!
و فشل الخطة (ب) – الحرب الخاطفة لتدمير قدرات القوات المسلحة !!
و فشل الخطة (ج) – الإستيلاء على بعض المدن ( الأبيض – نيالا – الفاشر ) !!
و بعد الإنتهاكات الواسعة و الجرائم ( قتل – إغتصاب – إختطاف – نهب – سرقة البنوك و المصارف و الممتلكات الخاصة – إحتلال منازل المواطنين و تهجيرهم – تخريب و نهب الجامعات و مؤسسات التعليم و مراكز البحوث و الدراسات – إحتلال المستشفيات و المرافق الصحية – تخريب و تدمير مصادر المياه – تدمير المصانع و المعامل و مراكز الإنتاج و نهب المخازن و المستودعات – إستباحة دور العبادة – إستباحة مقار البعثات الدبلوماسية و غيرها و غيرها) .
و بعد الهزائم الساحقة التي ألحقتها بهم القوات المسلحة تحالف ( المليشيا /قحت / قوى الشر الإقليمية و الدولية) يدشن الحلقة الأخيرة من حربه ضد الدولة السودانية و التي بدأت باستهداف و تدمير :
– مقار الوزارات
– مقار الشركات و خاصة الأبراج
– الأبراج الناقلة للكهرباء
– أبراج شركات الإتصالات
و غيرها من البنيات التي شيدت بأموال و عرق الشعب السوداني .
لن تفلتوا من العقاب أيها المجرمون القتلة و لن يرحمكم شعبنا حتى لو توقفت الحرب .
* النصر لقواتنا المسلحة و لشعبنا
الخزي و العار للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
18 سبتمبر 2023
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