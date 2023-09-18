منوعات
توقعات بانخفاض درجات الحرارة في السودان
توقعت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها ليوم الاثنين ان تنخفض درجات الحرارة الكبرى والصغرى انخفاضا طفيفا في معظم انحاء البلاد.
كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات : جنوب البحر الاحمر، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الابيض، النيل الازرق، شمال كردفان، شمال، وسط، غرب، وجنوب دارفور.
كما تنبأت بهطول امطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات: جنوب وغرب كردفان، وشرق دارفور.
سجلت اعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (44،7) درجة في ابوحمد وأدناها (20،7) في مدينة سنار. أعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم (44) درجة، في ابوحمد وأدناها (20) درجة صباح الغد في مدينة رشاد.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد